康宏環球（1019）前執行董事執行董事曹貴子等人涉嫌串謀詐騙案，今日續訊。負責康宏人事管理的首席人才及企業文化總監黃雪輝今日首次接受控方盤問。她指出，曹貴子早於2013年已經與公司簽訂顧問合約，但是她是在有關合約過期後，才知道有關合約存在。後來她知道公司易主，料方針有變，因此曾提過呈辭，後期遭到挽留而留任至今，期間曹貴子的顧問合約，則不經她手，而是由同事處理。同時在聘用第二、第三被告陳麗兒及陳毅凱，出現工資過低及過高的情況，其後薪金調節，她均有向曹請示。

她又指，早於2013年尾、2014年前，她已經定期到康健的沙田辦事處開早餐會，並見由曹貴子主持會議。期間康宏聘用第二被告前高層陳麗兒及陳毅凱，她認為陳入職時人工過低，月薪只有2萬多元，比正常董事級工資平均7萬至8萬元為低，卻要做預算統籌，並要經由曹貴子匯報及批准，因此建議向陳麗兒加人工，但是據前執行董事麥光耀所述，才知道陳麗兒有替曹貴子做其他工作，因此才告一段落。直到2014年初她建議按公司的指引，提出提高陳麗兒的工資至近2.8萬元，及給了花紅，當時她便接觸首被告曹貴子跟進。

至於公司在聘用第三被告陳毅凱一事，黃雪輝形容，當時陳毅凱在康宏的月薪高達25萬元，負責企業財務工作，在全公司內偏高，她在麥光耀知會下，落實與陳毅凱簽約。到陳毅凱於2016年加人工時，陳毅凱知會她，公司此前承諾保證發薪13個月，但是與公司向來慣例有別，因此曾向首被告曹貴子建議，照常將陳的工資乘以13個月，再除以12個月，卻遭曹貴子反對，最終拍板向陳毅凱發第13個月工資。

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