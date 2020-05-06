據彭博引述消息人士報道，指匯控於5月4日向新加坡法院提交呈請，要求讓當地另一家石油貿易商ZenRock進入司法接管程序，並預計將於6月11日舉行審前會議。ZenRock早前曾發公告指，公司沒有進入重組或破產保護程序。

報道指出，這或反映匯控在經歷新加坡石油交易商興隆集團破產，及隱瞞8億美元交易損失的教訓後，正避免再次因為新加坡石油貿易商而蒙受損失，而在新冠肺炎疫情蔓延，以及國際油價崩盤環境下，銀行與石油商的關係或將愈趨緊張。

報道又指，市場對於ZenRock的財務狀況早已存疑，而ZenRock於4月中旬時亦曾發公告，稱公司並沒有進入重組或破產保護程序，然而據消息人士透露，ZenRock早已與債權銀行就自願重組事宜作出討論，當中匯豐主張以畢馬威（KPMG）為首，向法院呈請進入司法接管程序。

興隆集團已於上月宣布破產，該集團現時拖欠23家銀行近40億美元（約310億港元）的債務，當中匯控風險敞口最大，已達到6億美元（約46.5億港元）。不過，據消息人士透露，匯控對ZenRock的風險敞口不足1億美元（約7.8億港元）。

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