上海迪士尼樂園即將重開之際，迪士尼財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）透露，不看好香港迪士尼的短期前景。她表示，由於社會事件的相關因素，已預計香港迪士尼樂園的收入疲軟，而疫情令當地的迪士尼樂園關閉，致加快虧損。

迪士尼於1月關閉了上海和香港的迪士尼樂園，2月關閉了東京迪士尼樂園，3月中又關閉了美國和法國的主題公園。麥卡錫表示，未確定何時可重開各主題公園、度假村、遊輪和零售店。迪士尼行政總裁查佩克（Bob Chapek）稱，迪士尼正研究何時及如何重開各主題樂園，所採取的方法可能包括：實施遊客人數及密度控制措施，並配合美國州和聯邦政府訂定的健康和預防程序，迪士尼不擔心重開主題公園時要限制遊客人數，例如少於各主題公園可容納人數的五成，因為當需求被壓抑，要填滿主題公園不是難事。

迪士尼公布疫情期間截至3月底的業績，期內它關閉了全球主題公園、電影押後上映、體育聯賽的播映中止、電視廣告需求枯竭，來自持續經營業務的利潤，按年大跌91%至4.75億美元。迪士尼表示，疫情令上季稅前利潤減少14億美元。不過去年底推出的串流媒體平台Disney+成了迪士尼在疫情期間最有價值的資產，迄今註冊用戶達5450萬。