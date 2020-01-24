香港電視（1137）公布4月份數字，HKTVmall多個數據均錄按月下跌，另外，又計劃開發電子錢包、開放API，以及升級應用程式至可發布內容，三個計劃將於2020及2021年逐步推出。

其中每月訂單總商品交易額按年上升156.3%至4.92億元，不過按月則跌7.3%。

平均每日訂單數量按年升156.9%，按月跌0.6%，至31,600張；平均訂單值按年跌0.4%，按月跌3.5%至519元。

平均每日訂單總商品交易額按年升156.3%，按月跌4.1%，至1640萬元

唯一上升的是登入 HKTVmall 產品詳細資料頁面或於平台上搜索產品的獨立設備數量，按月升1.89%，按年升75.4%，達274.2萬部。

曾於 HKTVmall 購物的獨立客戶數亦下跌，按月跌3.1%，按年升81%。

另外，公司亦公布多個方案，其中之一為開發電子錢包。HKTVmall 應用程式將由電子商貿延伸至支付服務，令集團及HKTVmall商戶對消費者的線上及線下購物行為具更全面的了解，以幫助提升消費者的個人購物體驗。 HKTVmall 電子錢包之功能可包括內置感應式支付功能及使用 HKTVmall 電子錢包進行線上和線下支付。

另外，亦公布將開放數據庫平台，透過建立大數據平台、商戶及公共平台以及開放應用程式介面（API），將數據與不同類別人士共享，例如 HKTVmall 之商戶、供應商、現有及潛在商業合作夥伴、初創企業家及學界等，惟需經註冊及獲得批准。有關資料將不包括個人資料但可包括有關銷售交易、用戶流量、物流及倉庫績效等數據。

第三，將開放登陸頁面，提升應用程式的用戶體驗，加強為遠超於網購平台的應用程式，為用戶提供不同生活領域的「內容」。將容許商戶及其他內容供應商，例如關鍵意見領袖，於 HKTVmall建立、加入內容及管理其專有頁面，而 HKTVmall 應用程式的用戶可以選擇關注其頁面，從而令 HKTVmall 應用程式、用戶及內容供應商之間更緊密聯繫。

香港電視發言人表示，發展電子錢包只屬於初步概念，現時未落實細節，不排除任何方式取得SVF（儲值支付工具）牌照，未來有進展會再作公布。

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