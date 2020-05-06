政府統計處公布，第一季食肆總收益價值的臨時估計為217億元，按年下跌31.2%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為70億元，按年下跌29.1%。

扣除價格變動影響，總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌32.3%。經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別下跌18.4%及18.8%。

按食肆類別分析，首季中餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌39.6%及40.9%。非中餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌29.0%及29.9%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌17.1%及18.2%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌37.5%及40.8%。雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌25.9%及27.5%。

按月份分析，1月、2月及3月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別下跌10.8%、42.1%及41.7%。

政府發言人指出，食肆總收益以價值計的按年跌幅是有紀錄以來最大。這是由於2019冠狀病毒病疫情威脅以及因而需要實施的旅遊限制及保持社交距離的措施嚴重影響業務。

發言人表示，在經濟衰退下，餐飲業的經營環境短期內依然困難。

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