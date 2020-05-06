【港股收市】港股兩連揚 阿里終止四連跌 中生製藥藍籌最強
文章日期：2020年5月6日 16:17
港股午後續揚，一度升穿上午高位，最多升366點，高見24235點，埋單企穩24000點水平，收市升268點或1.13%，報24137點，連升兩個交易日，成交金額1095億元，較上日增加55.55%；國指升109點或1.13%，報9807點。
大市逾1100隻股份向上。友邦（1299）成升市火車頭，埋單升2.06%，收報69.25元，貢獻恒指48點；其次為騰訊（0700）升0.99%，收報410元，推高大市26點。阿里巴巴（9988）斥近92億元購新加坡安盛保險大廈50%股權，該股早前已連跌4日，今日終見反彈，收報193.6元，升2.71%。匯控（0005）無升跌，收報39元。
藍籌股方面，中生製藥（1177）跑贏，全日升5.53%，收報11.84元；中海外（0688）已連跌3日，今日再跌1.31%，收報26.35元，是表現最差藍籌。
「手機孖寶」受捧，瑞聲（2018）升4.12%，收報37.95元；舜宇（2382）升5.11%，收報113.2元。
港元一個月拆息(HIBOR)連跌九日，低息利好地產股表現。地產股普遍做好，恒地（0012）升0.5%，收報30.45元；新地（0016）升0.19%，收報104.1元；新世界發展（0017）升1%，收報9.06元；長實集團（1113）升0.94%，收報48.55元；信置（0083）升2.46%，收報10.84元。
其餘個股方面，港交所（0388）績前走低，收市跌0.08%，收報253.4元。
中芯國際（0981）擬於科創板上市，全日累升逾一成，收報16.9元。
莎莎（0178）昨日發盈警，收報1.39元，跌1.42%；另一盈警股富臨集團（1443），收報0.226元，升1.35。
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