內地隨着疫情緩和，樓市亦步入復蘇。正榮地產（6158）執行董事、財務總監兼副總裁陳偉健指出，4月內地已重現排隊買樓，旗下樓盤多處強二三線城市，無需打折促銷，4月合約銷售已明顯復蘇，黃金周勢頭更強，相信待5、6月後已可追回首季銷售缺口。

他指出，今年對樓市審慎樂觀，原因是受疫情影響，各地包括中國政府均放水谷經濟，料年內中國至少減息降準2次。雖然政府明言住房不炒，資金不流入樓市，但相信最終仍得益，資金充裕下，融資成本亦會下降，相信今年可險中求勝。

問到近期中美貿易戰疑似戰火重燃，陳偉健認為只是「打水炮」，因經歷過以往階段，雙方均明白貿易戰對彼此無好處，再打也是傷人燒己，但由於美國大選臨近，料下半年市場會比較波動，不過內房已吸收了影響。

由於資金泛濫，他相信有利融資成本下降，資金在過去一季無地方投資，此類游資亦會選擇地方停泊，以往「Sell in May」或未必出現。而債市在投資者追逐高回報下，更有可能出現報復式反彈情況。不過由於正榮在首季已發行兩筆境外債，今年只有7.5億美元境外債需處理。

此外，陳偉健指出，今年內房將迎來新一波併購潮，雖非「大食大」，但併購機會增加，故公司除了以往主力公開招拍掛，亦已有留意併購機會，但會傾向現有發展城市，希望淨利率可達一定水平。

記者：方楚茵

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