路透引述卡塔爾航空(Qatar Airways)通告報道，受疫情影響減少需求，卡塔爾航空正計劃大規模裁減職位，並向機組人員預告有心理準備將會裁員。

卡塔爾航空現時為全球少數仍維持定期航班服務的國營航空公司。公司早於3月份表示，正在「燒錢」，最終會向政府尋求支援。

行政總裁Akbar al-Baker向機組人員發通告稱，目前很多邊境已關閉、飛機停飛，公司無法預見將有正面改變的即時前景。集團無法維持目前員工數目，需要大量削減職位，包括機組人員。

卡塔爾航空發言人向路透表示，受疫情影響許多職位都被裁減，惟未透露裁減多少人員。

受影響的僱員將獲得有關薪資及加班費，而無法立即返回居住地的僱員將獲得住屋及生活津貼，直到可返回居住地為止。

面對疫情困境，多間航空公司陷入困境，美國聯合航空與英國維珍航空(Virgin Atlantic)早前表示準備裁員。聯合航空控股(United Airlines Holdings Inc.)由10月起管理及行政職級人員將至少裁員30%，涉及至少3450人；維珍航空準備裁員三分之一，裁減3150人，並關閉倫敦蓋特威克機場的業務，以縮小營運規模節省開支。

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