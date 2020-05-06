國際評級機構標普再度確認，騰訊（0700）長期發行人信貸評級為「A+」，評級展望「穩定」，預期騰訊在未來12至24個月產生強勁的收入和現金流，以進一步投資在雲計算基礎架構、線上內容及實現收購計劃。

標普指，騰訊在部分核心細分市場與其他大型互聯網公司的競爭日益激烈，但騰訊的多樣化及領先線上服務，可在其現有平台和新平台之間產生協同效應，此外公司已經積累深厚市場知識，短期內不可能被競爭對手超越。

騰訊娛樂、遠端工作解決方案及小程序等線上服務有助公司免受新冠肺炎疫情影響，雖然線下移動支付及媒體廣告的下降將削弱這些優勢，騰訊今年收入增長或會放緩，但鑑於營銷支出減少以彌補收入下降，該公司的利潤率應保持穩定。

標普稱，如果騰訊的調整後債務槓桿超過1.5倍，機構或會下調評級。但標普提到，這種情況最有可能發生在公司進行大型債務融資收購，而且前提是收購不會給騰訊的競爭地位帶來任何直接好處，並且需要一段時間才能完成。此外，如果騰訊競爭地位的顯著惡化，核心部門的盈利能力下降，但並非由業務結構改變所致，最終公司的EBITDA表現急劇轉差，也可能導致降級。

但標普同樣提到，上調騰訊評級的可能性很小，因為其評級已經與中國的主權評級相若；如果中國主權評級沒有改變，上調騰訊評級的前提將是騰訊業務國際化，使公司在中國境外產生大部分收入和EBITDA。

記者：李哲毅

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