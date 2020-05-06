A股復市後半日高收，港股跟隨向上，重上24000點大關。恒指半日升157點或0.66%，報24026點，成交金額546億元；國指升61點或0.63%，報9759點。

友邦（1299）領軍，半日升1.99%，收報69.2元，貢獻恒指47點；其次為騰訊（0700），上試410元大關，半日升0.54%，收報408.2元。阿里巴巴（9988）連跌4日後終見反彈，收報193.1元，升2.44%。港交所（0388）放榜前表現反覆，一度升0.55%至高位255元，惟之後轉跌，收報252.4元，跌0.47%。

藍籌股以舜宇（2382）表現最好，半日升4.83%，收報112.9元，另一手機設備股瑞聲（2018）亦升3.43%，收報37.7元。中海外（0688）表現最曳，收跌1.69%，收報26.25元。

花旗發表報告指，預計中美貿易戰影響小於2018年，出口股做好，創科實業（0669）升1.85%，收報63.2元；申洲國際（2313）升0.5%，收報91.25元；敏華（1999）收報4.36元，升2.11%。

石油股繼續反彈勢頭，中海油（0883）升2.03%，收報8.56元；中石油（0857）升3.08%，收報2.68元；中石化（0386）升0.82%，收報3.68元。F三星原油期（3175）ETF半日漲逾半成，收報2.09元。

其餘個股方面，中芯國際（0981）擬於科創板上市，半日升一成，收報16.9元。

莎莎（0178）昨日發盈警，半日收報1.39元，跌1.42%；另一盈警股富臨集團（1443），收報0.223元，無升跌。

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