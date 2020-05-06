煤氣（0003）宣布，因應特區政府宣布由本月8日開始放寬因新型冠狀病毒蔓延而限制市民聚集的規定，集團立即推出新一輪跨越困境行動，名為「撐飲食‧振經濟」計劃，包括網上購物積分及提供餐飲券，以鼓勵市民外出用膳，為合資格的中小型食肆提供廚房設備租購計劃，以及為受疫情影響而暫休業的食肆提高保障金。

煤氣表示，現時疫情稍為緩和，公司推出第二階段的餐飲業復蘇支援計劃，合共三項舉措。 首先，在5月中旬推出嶄新的會員積分計劃及網上換購平台應用程式「好氣Fun」，煤氣公司客戶登記，即可獲贈50元餐飲現金券一張，可在過千家參與之食肆盡享美食，公司希望藉此刺激外出用膳消費，帶動經濟復甦。

「撐飲食‧振經濟」計劃獲多家機構和企業支持，當中包括眾安銀行、鴻福堂、安記海味、聖安娜餅屋、佳宝集團以及太平洋餐飲設備等；合作夥伴名單會持續更新；各項優惠也將陸續推出，例如會員成為眾安銀行新客戶後，可再獲贈六張餐飲現金券。

此外，有見近期疫情對業界的影響，特別為中小型食肆推出廚房設備租購計劃，以便有意參與餐飲業的人士和團體開業。詳情將於5月中旬公布。

第三個舉措是為參與計劃的食肆而設。食肆負責人在眾安銀行開設戶口，即受ZA餐飲業抗疫保障金的保障，倘其食肆不幸因新冠病毒影響而要暫時休業，可獲最高港幣5萬元的疫情保障。

煤氣早在半年前開始推出不同舉措以支援生意不景之餐飲業，第一項是去年10月推出的全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃，商戶可以順延兩個月繳交煤氣費，為期三個月。第二項舉措是由3月開始為全港食肆噴塗和派發納米光觸媒長效消毒劑，幫助巿民和餐飲業面對疫情的挑戰。至今，已有超過1萬間食肆受惠。

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