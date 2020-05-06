美股連升兩日，A股今日復市，港股今早近平開。恒指開報23868點，成交金額17億元；國指今早高開1點或0.02%，報9699點。

友邦（1299）領升，開市漲0.66%，報68.3元，貢獻恒指15點。騰訊（0700）升0.15%，報406.6元。匯控（0005）開市跌1.28%，報38.5元。

藍籌方面，萬洲（0288）表現最好，開市升1.52%，報7.36元。港3月零售銷售大跌42%，持有海港城和時代廣場等物業的九龍倉置業（1997）跑輸，開市跌1.57%，報31.35元。

石油股個別發展。中石化（0386）跌0.82%，報3.62元；中石油（0857）升1.15%，報2.63元；中海油（0883）無升跌，報8.39元。

港交所（0388）明日放榜，今早開市偏軟，開報252元，跌0.63%。

其餘個股方面，莎莎（0178）昨日發盈警，預計2020年3月底止全年，若計及使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備約2.4至3億元，全年虧損約5至6億元。開市報1.39元，跌1.42%。同於昨日發盈警的富臨集團（1443），開市報0.223元，無升跌。

澳門博彩（0880）首季由盈轉虧，開市報7.53元，跌0.92%。

世茂房地產（0813）首四個月累計合約銷售額累計為582.6億元，按年升4%，開市報30.1元，升0.67%。