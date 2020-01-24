美股向上，不過港股ADR則跌74點或0.31%，報23793點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.38%，折合報404.48元；匯控（0005）跌1.04%，折合報38.59元；建行（0939）跌0.51%，折合報6.06元。

今日A股復市，南北水恢復。美股期貨目前向下跌0.1%，韓股升1.2%、澳股跌0.5%。

今日焦點股份可留意：

港交所（0388）、百威亞太（1876）明日公布業績。

昨日公布的香港3月零售銷售大跌42%，但勝市場預期，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮下跌75.2%；藥物及化妝品下跌63.8%；服裝下跌67.2%。留意本地消費股。

莎莎（0178）發盈警，預計2020年3月底止全年，若計及使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備約2.4至3億元，全年虧損約5至6億元。

去年被捲入「福建幫」衝突事件的富臨集團（1443）亦發盈警，料去年虧損淨額超過2億元。

內房四月份銷售漸見回暖，世茂房地產（0813）今年4月合約銷售額為212.26億元人民幣，較2019年4月份的150.91億元升41%，首四個月累計合約銷售額累計為582.6億元，亦較2019年首四個月累計合約銷售額558.6億元升4%。

融創中國（1918）公布，今年4月集團實現合同銷售金額約337.6億元人民幣，按年跌13.7%，合同銷售面積約248.9萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,560元人民幣。

澳門博彩（0880）公布首季業績，受到新冠肺炎疫情影響，季內按年由盈轉虧，蝕4.09億元。EBITDA（息稅拆舊攤銷前利潤）由去年同期的10.75億元，變成負2億元。

護膚品牌L’OCCITANE（0973）公布，受新冠肺炎影響，董事會建議將2020財年的股息減少25%，又預計由新冠肺炎導致所損失的銷售總額為約5600萬歐元，或2020年財年第四季度總銷售額的約17%。