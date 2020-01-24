美國總統特朗普表示，美國必須立即開始重新開放經濟活動，即便這會導致更多美國人感染新冠病毒。市場對於更多經濟體將放鬆防疫封鎖的樂觀預期，推動股市與油價上升，道指高開209點後，曾升最多419.96點或1.77%，低位則升119.15點或0.5%。

道瓊斯工業平均指數收市升133.33點，或升0.56%。標準普爾500指數收市升25.7點，或升0.9%。納斯達克綜合指數收市升98.41點，或升1.13%。

輝瑞升2.37%，報38.51美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而波音跌4.61%，報125.4元，是道指跌幅最大藍籌。

科技股方面，蘋果收市報297.56美元，升1.5%，谷歌母公司Alphabet收市報1349.02美元，升1.97%，亞馬遜收市報2317.8美元，升0.08%，Facebook收市報207.07美元，升0.88%。

德國DAX指數收市升2.51%，報10729.46點；法國CAC 40指數收市升2.4%，報4483.13點；英國富時100指數收市升1.66%，報5849.42點。