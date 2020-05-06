港股昨天反彈，力度以至成交都疲弱，內地A股今天復市，宜看能否帶旺港股。雖然港股仍處於近1個月高位跌盪格局，但周一已預演走火警，顯示目前的防守力有限，未能抵禦衝擊，宜趁反彈減磅。

恒指昨高開後升上23,872點回順，之後幾乎打回原形，但之後重拾升軌，直到尾市曾升破高位，收報23,868點，升254點或1.08%；國指升1.03%。大市成交705億元，低於60天平均成四成，交投冷清。走勢上，恒指反彈受制20天線，但低位守23,500點支持，意味仍處於近一個月約23,500至24,600點區間，惟經過周一急回後，中線向下突破風險增。

中線向下突破風險增

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率73比27，升逾3%佔上升股份超過兩成，跌逾3%佔約半成多；陽燭對陰燭為53比47，大市普遍上升，上升動力較強，但全日計買盤並沒有取得太大優勢。本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成下跌，公路鐵路表現最差跌近1%，行業有近四成股份上升，緊隨的地產及相關跌0.5%，原材料近持平，沒有明顯沽壓。整體有一半行業的升幅超過1%跟得上恒指，本地零售服務升逾3%，全線上升，跑贏一眾行業；其次汽車及相關升近3%，另博彩及消閒、紡織及服飾、食物飲品、科技器材等升近2%。

隔離措施放寬 本地零售股做好

本港社區隔離措施放寬，刺激本地零售服務股做好，莎莎（0178）升逾4%，延續3月以來向好趨勢。上周大家樂（0341）發盈警預告年度大幅倒退，股價先跌後回升，昨天創出4月以來收市高位。莎莎昨收市後發盈警，預計年度的虧損可能高達6億元，將考驗股價承接力，值得留意。

事實上，大家樂之外，昨天亦有不少股份創出3、4月反彈以來的收市高位，特別是餐飲食品股明顯受到追捧，包括九毛九（9922）、維他奶（0345）、H&H（1112），當中九毛九更創上市新高。至於其他行業還有創科（0669）、洛鉬（3993）、寧滬高速（0177）等。

內地汽車股反彈強勁

至於汽車股，昨反彈強勁，吉利（0175）、廣汽（2238）升半成，但受制於4月高位；車股之中依然比亞迪股份（1211）走勢最強，短線料於45元有良好支持，入市以低收20天線約43元止蝕。車股以外，汽車服務4S股永達（3669），日前逼近8元阻力回吐，預計20天線約6.8元附近有支持，也可留意，惟失守20天線則宜先離場。

[劉思明 數據尋寶]