金管局宣布，與證監會共同發起成立綠色和可持續金融跨機構督導小組，並已於今日召開首次會議。金管局高級助理總裁劉應彬表示，環境氣候變化為企業及金融環境帶來風險與機遇，小組旨在與金融業及非金融業界研究，及協調有關針對氣候和環境風險的措施，加快香港綠色和可持續金融的發展，未來小組亦將重點推出綠色產業分類目錄（Green Taxonomy），用以界定企業在「綠色產業」的經濟活動。

該督導小組的其他成員包括環境局、財經事務及庫務局、香港交易及結算所有限公司、保監局及積金局。小組現已初步設立兩個技術工作專責團隊，其一是研究和解決跨部門的監管事宜，包括風險管理、披露框架及研推產品目錄；其二是協調跨機構的市場開發工作，包括市場推廣及推動綠色金融產品等。

證監會副行政總裁梁鳳儀表示，現時市場上存在着「喬綠」問題，即公司在進行某些經濟活動時，喬裝為發展綠色金融，然而市場沒有一個標準化的披露框架，用來界定何為「綠色產業」，投資者在選擇時只能用不同的框架作比較，可比較性甚低，因此小組計劃推出綠色產業分類目錄，鑑於在此方面做得不錯的中國及歐盟，正研究將雙方目錄整合並趨於標準化，屆時有關目錄將會考慮採用有關標準，小組將於今年第四季再作更多討論。

至於未來將與香港品質保證局（HKQAA）的「綠色金融認證計劃」如何分工，劉應彬指，有關目錄將從公司層面出發，料隨着推動有關機構亦會戊與其中。他又認為，環境氣候會為公司帶來潛在風險，但同時將帶來綠色金融的機遇，稱現時各個界別的綠色投資有所增加，指小組可造就有利環境予監管機、企業及投資者。

其他報道

【公司盈警】富臨料去年蝕逾2億 將嚴控成本

【新冠肺炎】零售協會料港零售上半年跌3至5成 放寬「限聚令」幫助微

【B股狂熱】醫械股沛嘉醫療首日孖展錄527億 今年以來最熱

【有片：埋身擊】納指表現反覆 投資者宜靜觀其變

【銷售回暖】世茂︰4月合約銷售額按年升41%

【壞帳大流行】標普：中國銀行業實際不良貸款率將倍升至10%

【證監出擊】證監：取得針對山東墨龍的法庭命令

【新冠肺炎】澳博首季轉蝕4億 貴賓博彩跌七成

【新冠肺炎】歐舒丹︰疫情影響2020財年股息削25%

【豪宅成交】富豪．山峯兩日兩成交 洋房7890萬易手

【盈警】莎莎發盈警 料全年蝕5至6億元