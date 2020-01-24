醫械股沛嘉醫療首日孖展錄527億 今年以來最熱

未盈利醫械股沛嘉醫療（9996）今日首日招股，入場費15514.78元。承接生科股熱潮，沛嘉首日公開發售便錄得至少527億元孖展。以2.34億元公開發售集資額計算，首日已超購225倍，首日認購表現遠超康方生物、諾誠健華。

統計5間券商輝立、耀才、信誠、第一上海及內地券商富途數據，截止下午6時30分，分別借出沛嘉孖展200億元、150億元、105億元、16億元及55.72億元，共計526.72億元孖展。

根據本報早前統計，同為B股的康方生物（9926）當時首日孖展錄得276億元，諾誠健華（9969）首日則借出368億元，即沛嘉已打破前兩者單日紀錄，顯示投資者對未盈利生科股興趣有增無減。而追溯今年以來紀錄，年初大型新股九毛九（9922）首日孖展借出162億元，亦未能匹敵沛嘉。

沛嘉招股期至本周五（5月8日）中午12時截止，現金認購時間僅有3日，各券商孖展認購則將於周四（5月7日）截止，預計該股5月15日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、華泰國際。

市場無論機構投資者或散戶均狂熱追捧未盈利B股，另一本處熱門板塊的建業新生活（9983）相對受到冷遇。本報統計4間券商數據，建業新生活暫錄得33.92億元孖展，其中輝立借出15億元，耀才借出5億元，富途借出13.22億元，第一上海借出7000萬元。

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