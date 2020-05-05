【壞帳大流行】標普：中國銀行業實際不良貸款率將倍升至10%
文章日期：2020年5月5日 17:36
標準普爾發表報告，維持中國銀行業的銀行業及國家風險（BICRA）在第六級，與巴西、哥倫比亞、印尼、葡萄牙和泰國同級。不過，標普估計，中國銀行業的不良貸款率，計算銀行的貸款寬限處理（loan forbearance）後會增至10%，比新冠肺炎疫情前上升一倍，亦比標普在4月初發表報告時預測的7.25%惡化。另外，標普預期今年中國經濟增長亦由4月時的2.9%，調低至1.2%。
標普估計，今年中國銀行業官方報告的平均撥備覆蓋率，將從200%略降至至190%，不良貸款率略增，因銀行為客戶提供貸款寬限處理，即向被疫情中斷現金流的貸款人，提供寬限期和其他寬限，預計這些貸款大多數只會錄為關注類貸款甚至是正常貸款，而非不良貸款。
標普指出，銀行的信貸成本上升，可能會使銀行業的利潤降至非常低的水平。部分銀行或要反映這部分壓力，或會出現虧損。較高監管準備金緩衝的銀行可在此時釋放緩衝，即降低其超額準備金覆蓋率，銀行亦可在及後幾年逐步提撥。
標普表示，平均而言中國銀行業有緩衝能力消化質量惡化的資產，長期銀行業和經濟趨勢仍保持穩定。BICRA所評估的經濟風險趨勢保持穩定，不過該行指，多年來中國顯著的房地產價格通脹和私營部門債務積壓，繼續將經濟失衡視為高風險並處於擴張階段。若刺激措施無意間流入房地產市場，今年中國平均房價的溫和下降趨勢可能會逆轉，而若復甦的速度比預期的慢，債務增長將繼續超過GDP，從而破壞以往去槓桿的成效。
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