澳門博彩（0880）公布首季業績，受到新冠肺炎疫情影響，季內按年由盈轉虧，蝕4.09億元。EBITDA（息稅拆舊攤銷前利潤）由去年同期的10.75億元，變成負2億元。

該集團指，在疫情爆發下受到嚴重影響，其中澳門娛樂場於2月份關閉了15天，仍在實施中的措施包括對由內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求，導致其第一季度之總收益、博彩毛收益及博彩淨收益分別較2019年第一季度減少62.1%、62.2%及59.8%。經調整EBITDA率由2019年第一季度之12.4%減少至2020年第一季度之負5.7%。

季內博彩毛收益佔澳門娛樂場博彩收益之13.3%，於2019年第一季度則為14.1%。其現金、銀行結餘及已抵押銀行存款121.14億元、債項總額152.38億元。

繼2019年底「上葡京」項目竣工，澳博已啟動與澳政府對項目之檢驗及申請程序。在取得相關營運許可後，項目預期於2020年底開幕。

首季貴賓博彩毛收益為11.96億元，按年減少69.6%；中場博彩毛收益為26.06億元，按年減少57.9%；總淨收益為34.79億元，其中包括酒店、餐飲、零售及相關服務收入合共7200萬元。