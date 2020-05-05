護膚品牌L’OCCITANE（0973）公布，受新冠肺炎影響，董事會建議將2020財年的股息減少25%，又預計由新冠肺炎導致所損失的銷售總額為約5600萬歐元，或2020年財年第四季度總銷售額的約17%。

集團披露，截至今年三月底的第四季，銷售表現嚴重受2019冠狀病毒病疫情影響，特別於內地、香港及日本，令到在首三個季度強勁增長後，第四季度的銷售淨額按報告匯率計算及固定匯計算分別下降0.7%及1.6%，至約3.38億歐元。香港及內地在2020財年的同店銷售分別跌32.3%及3.3%，美國跌5.7%、英國跌0.3%、法國跌2.1%、日本跌4.5%。

集團又根據疫情前的銷售趨勢、內部預測、關店數量、店舖營業時間縮短以及轉售客戶暫停訂單，估計由新冠肺炎導致所損失的銷售總額為約5600萬歐元，或2020年財年第四季度總銷售額的約17%。

集團將實施措施，以節約成本及提升財務靈活性，包括董事及高級管理人員的基本薪酬降低25%，建議將2020財年的股息減少25%，重新協商商業租金；透過臨時性無薪休假或休假及短期工作計劃減少員工成本，優化或推遲可支配支出，例如營銷及推廣投資；降低資本支出，例如透過延遲或取消商舖開業及裝修。

但整個2020財年，L’OCCITANE指，銷售淨額按報告匯率計算及固定匯率計算仍分別增長15.2%及12.8%，銷售淨額達16.441億歐元。

集團指，在今年一月以良好的銷售勢頭開始，但隨後兩個月內受新冠肺炎全球迅速蔓延，相應的限制性措施，如主要於中國、香港及日本的旅行禁令、封鎖及店舖關閉，嚴重影響業務營運。另一方面，電子商務、網上商城、網絡合作夥伴及電視渠道均實現顯著增長，彌補實體渠道部分的下降。

主要品牌L’OCCITANE在第四季銷售淨額按報告匯率計算及固定匯計算分別跌11.5%及12.1%，全年的銷售淨額按報告匯率計算及固定匯計算分別升3.9%及1.7%。

若按地區劃分，2020財年按報告匯率計算，按業務規模計，最大地區美國增長27.3%，日本增長僅4.4%，中國增長10.7%，英國則大幅增長165.1%，香港成為惟一一個錄得跌幅地區，跌8.9%，其他地區亦錄增長7.4%。

若單計第四季，按業務規模及按報告匯率計算，最大地區美國仍增長17.7%，日本跌5.3%、中國跌19.4%，英國升167.1%，法國跌9.9%、香港跌41.8%，其他地區則錄跌幅2.3%。

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