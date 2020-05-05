香港零售銷售連跌14個月。政府統計處公布，本港3月零售業總銷貨值臨時估計為230億元，按年跌42%，勝市場預計下跌48%，1至2月業總銷貨價值修訂後按年跌31.8%。扣除其間價格變動後，3月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌43.8%。1至2月總銷貨量的修訂估計較按年跌33.9%。首季合計的總銷貨價值的臨時估計跌35%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，3月食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值跌21.2%；百貨公司跌42.7%；其他未分類消費品下跌29.1%；電器及其他未分類耐用消費品跌39.6%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮下跌75.2%；藥物及化妝品下跌63.8%；服裝下跌67.2%。

民生類別產品繼續錄得升幅，3月超級市場貨品的銷貨價值按年升16.1%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升14.8%；新鮮蔬果升8%。

政府發言人指出，新冠肺炎全球大流行，加上實施的防疫抗疫措施令訪港旅遊業停頓，嚴重干擾與消費相關活動，零售業銷售在三月繼續急劇下跌。首季合計零售業銷貨量按年下跌36.9%，是有紀錄以來最大的單季跌幅。在嚴重經濟衰退及勞工市場急劇惡化下，零售業經營環境短期內依然會十分困難，政府會密切留意相關發展。

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