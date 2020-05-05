【定息按揭】定息按揭計劃周四起接受申請 匯豐恒生未參與
文章日期：2020年5月5日 16:24
財政司司長在財政預算案公布推出定息按揭試驗計劃，按證公司宣布，計劃將於5月7日（周四）起接受申請。因應市場利率的變化，試驗計劃的年利率將較原先預算案中公布的水平有所下調。10年、15年及20年定息按揭試驗計劃的年利率，分別為2.55%、2.65%和2.75%。試驗計劃的申請期約6個月，至今年10月31日止。
匯豐恒生未參與
試驗計劃將通過銀行提供，按揭市佔最多的四間銀行中，中銀香港（2388）和渣打銀行將參與計劃，但未見匯豐和恒生銀行（0011）參與。匯豐回覆查詢時表示，該行會不時檢視按揭產品，因應市場情況為客戶提供多元化的按揭方案以滿足他們的需要。匯豐會繼續留意市場發展及客戶對定息按揭試驗計劃的需求。
此外，創興銀行（1111）、大新銀行（2356）、工銀亞洲、上海商業銀行、渣打銀行和東亞銀行將參與計劃，按證表示有多家銀行表示有興趣加入。
定息按揭試驗計劃的總貸款額10億港元，每宗私人住宅貸款上限1000萬港元。定息期完結後，借款人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期。考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達10年或以上，按揭證券公司已徵得香港金融管理局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。
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