新冠肺炎疫情緩和，政府宣布放寬限聚令，利好港股氣氛。恒指午後續揚，全日最多升過314點，高位見23928點，收市升254點或1.08%，報23868點，成交金額704億元，較上日減少35.77%；國指升99點或1.03%，報9698點。

騰訊（0700）獲大行唱好，午後繼續領軍，收升1.5%，收報406元，貢獻恒指40點；其次為港交所（0388）。有報道指，網易已申請在香港第二上市，最快下半年進行IPO，刺激港交所向上，收市升2.92%，收報253.6元。阿里巴巴（9988）四連跌，收報188.5元，跌0.63%。

藍籌方面，貿易股勢強，創科實業（0669）表現最好，收升8.86%，收報62.05元。另外，萬洲（0288）升1.68%，收報7.25元；申洲國際（2313）升4.55%，收報90.8元。中海外（0688）表現最差，收跌0.74%，收報26.7元。

三桶油全日高走，中海油（0883）升2.82%，收報8.39元；中石油（0857）升1.96%，收報2.6元；中石化（0386）升1.67%，收報3.65元。

昨日有外電報道，疫情令黑石暫停入主SOHO中國（0410）。SOHO中國昨日一度急跌，今日應聲反彈，收報3.1元，升12.73%。

領展（0823）因應新冠肺炎影響作出盈利預警，惟今日走勢向上，收報67.8元，升0.74%。

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