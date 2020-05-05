今日港股再迎來兩隻新股招股，建業地產旗下拆分建業新生活（9983）招股價介乎每股5.6元至7.2元。每手1000股，入場費7272.55元。公司全球發行3億股，香港公開發售佔一成，集資額預計介乎16.8億元至21.6億元。招股期至本周五（5月8日）中午12時截止，同日定價，預計5月15日掛牌。獨家保薦人為法巴。

建業新生活物管服務主要位於河南，截止去年，在管面積總計5698萬平方米，其中69%來自母公司建業集團。去年全年收入按年飆升1.5倍至17.55億元人民幣（下同），其中物業管理及增值服務收入按年升1.16倍至13.4億元，生活服務按年升4倍至3.08億元，商業資產管理及諮詢收入按年升8.4倍至1.05億元。去年整體毛利率錄得32.8%。

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該股上市引入高瓴資本作為基石投資者，認購7500萬美元（約為5.85億港元）股份，若中間定價，相當於認購9083萬股。

集資用途方面，約60%將用於戰略性投資、合作及收購，15%將用於加強建業+平台以優化用戶體驗，15%用於投資先進信息技術，10%用於營運資金及一般用途。

今日午後數隻物管股齊回升，截止下午3時，奧園健康暫升7.78%，報8.17元，碧桂園服務（6098）暫升2%，報35.65元，藍光嘉寶（2606）暫升1.89%，報43.15元。