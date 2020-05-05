匯豐保險宣布，將會推出端對端視像遙距投保會議服務的保險公司，由5月18日起，所有已登記使用匯豐個人網上銀行的零售銀行客戶，經安全平台與持牌的客戶經理或財務策劃經理進行視像會議，進行財務需要評估，遙距購投保人壽保險產品。這項服務是在保監局保險科技沙盒框架下批准的運作模式，旨在讓獲授權保險公司在商業運作上，以先導形式試行應用創新保險科技。

匯豐指，該視像會議服務會利用銀行安全基礎設施，下載Zoom應用程式後，客戶可透過電腦或者流動設備與匯豐專家進行設有密碼保護的視像會議。在視像會議期間，持牌的客戶經理及財務策劃經理可經共享屏幕與客戶分析其財務需要分析，申請事宜及人壽保險建議書。同時，客戶可安全地在個人網上銀行平台接收、審閲及確認該等文件。

匯豐表示，自2020年2月匯豐保險推出延期年金的電話申請服務以來，經持牌的銷售人員透過電話服務申請延期年金的客戶佔約近11%，該行將繼續讓其客戶透過他們所喜愛的分銷渠道，更便捷地選購該行的產品和服務，以配合他們不斷變化的需求。

花旗亦在上周宣布，將於本周起應用視像服務，向Citigold及花旗私人客戶業務的本地客戶，提供視像遙距投保服務，包括所有該行代理的友邦（1299）人壽保險產品。

記者：歐陽偉昉

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