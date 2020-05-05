今日港股再迎來兩隻新股招股，未盈利醫械股沛嘉醫療（9996）招股價定於每股15.36元，無上下調整範圍。每手1000股，入場費15514.78元。公司全球發行1.52511億股，香港公開發售約佔一成，預計可集資23.43億元。招股期至本周五（5月8日）中午12時截止，因招股價已訂明，因此無定價日期，預計5月15日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、華泰國際。

沛嘉上市引入14名基石投資者，其中不少資本於上月新股諾誠健華（9969）均有參與，如國企調整機構基金、Rock Springs、Octagon等。14名基投總計認購7619萬股，約佔國際配售額度56%。其中投資金額最高為富達投資，投資5000萬美元（約為3.9億港元），認購約2523萬股。

其餘基投方面，按股份認購數量排名分別為國企結構調整基金、湧金資產管理、Hudson Bay Capital、銘基亞洲基金、奧博資本、Cormorant Asset Management、Octagon Investments、Rock Springs Capital、新華資本管理、禮來亞洲基金、AIHC Capital、常春藤資產管理以及Sage Partners。

集資用途方面，約65%將用於開發及商業化核心產品TaurusOne，10%將用於管線中其他在研產品的研究及臨床試驗，10%用於潛在戰略收購及投資，8%用於加強研發能力、招聘研發團隊，7%用於營運資金及一般用途。

沛嘉醫療主營開發醫療器械，其在研核心產品TaurusOne為針對心臟病手術的經導管主動脈瓣置換術（TAVR）產品，與啟明醫療（2500）屬競爭對手。去年收購一公司後，沛嘉旗下亦有神經介入手術醫械產品。現時TAVR正進行臨床試驗，預計2021年第一、二季度商業化，神經介入產品則有5款已商業化。公司去年全年收益錄得1870萬元人民幣（下同），毛利錄得1201萬元，全年虧損5.31億元，虧損按年擴大5.4倍。