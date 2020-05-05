裕利安宜經濟研究發表報告稱，在新冠肺炎疫情影響下，歐盟錄得自2009年以來最大跌幅，今年首季GDP跌3.6%，而2009年首季金融危機時僅跌3.1%。報告表示，由於多個歐盟國家於3月中實行封城措施、4月才全面封鎖經濟活動，因此預期第二季公布的經濟數據會有更大跌幅。他們又預料歐盟2020年的GDP將下跌9.3%

雖然五月份，有部分國家放寬經濟活動，但相信在未成功研發疫苗前，消費及投資活動難以活躍。一旦疫苗出現並廣泛流通，料2021年中期，歐盟經濟將會反彈回升至9.3%。但一些主要依賴旅遊及服務業的國家，則會緩慢復蘇。

該行預計法國全年GDP將會跌8.9%，當中製造業及建築業可在年底前回復至疫情前的水平。至於意大利，即使當地政府於5月4日起逐步放寬限制，但由於投資及旅遊業收入下跌，因此第二季經濟活動仍會持續惡化，該行指GDP仍有調整空間，料全年跌11.4%。報告表示對西班牙前景悲觀，第一季度GDP下跌5.8%，但由於內銷跌15.7%、破產數量急升24%，因此估計全年GDP跌11%。

記者：黃清瑤

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