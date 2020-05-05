港股今早反彈，恒指高開後最多升258點，高見23872點回順，半日收報23,742點，升128點或0.54%；國指升0.42%。大市半日成交379.5億元。

科網股偏好，騰訊（0700）升1%，美團（3690）升近3%；舜宇（2382）中興通訊（0763）升2%、3%。不過，阿里巴巴（9988）平安好醫生（1833）跌1%、2%。消費類行業向好，汽車股吉利（0175）廣汽（2238）升近4%；食品餐飲服飾蒙牛（2319）九毛九（9922）李寧（2331）升逾2%。出口、石油股等有反彈。生物科技有沽壓，中資金融股偏軟。

汽車股反彈強勁，但普遍受制於4月高位；比亞迪股份（1211）少數呈拾級向上走勢，依然可以45元吸納，止蝕放在20天線約43元。汽車服務4S股則仍以為中升（0881）最強，近日已重返高位，而永達（3669）近日有調整，可以趁機吸納。

據報永達旗下豪車品牌需求已恢復至去年同期水平，部分更超過去年同期，預計向好趨勢可以持續。股價方面，日前逼近8元阻力回吐，預計20天線約6.8元附近有支持，可以趁低吸，並可設低收20天線止蝕。

劉思明

明報資深評論員