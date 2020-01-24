【港股午市】港股半日彈128點 騰訊領升 SOHO中國漲逾一成
文章日期：2020年5月5日 12:08
港股「五窮月」開局瀉逾千點，今日早市顯著反彈，最多升258點，高見23872點，半日收升128點或0.54%，報23742點，成交金額379億元；國指升40點或0.42%，報9639點。
騰訊（0700）獲大行唱好，半日領升，收漲1.05%，收報404.2元，推高大市28點；其次為匯控（0005），收升0.65%，報38.85元。
藍籌股中以創科實業（0669）表現最好，中午升4.74%，收報59.7元；中海外（0688）包尾，半日跌1.11%，收報26.6元。
油價回穩，三桶油全線反彈，中海油（0883）升2.21%，收報8.34元；中石油（0857）升1.18%，收報2.58元；中石化（0386）升0.28%，收報3.6元。F三星原油期貨ETF（3175）今日繼續走高，半日升7.78%，報1.94元。
澳門擬為入住酒店的旅客免費提供不同主題的本地半天遊服務，利好濠賭股。金沙中國（1928）升0.82%，收報30.65元；銀娛（0027）升1.44%，收報49.4元。
昨日有外電報道，疫情令黑石暫停入主SOHO中國（0410）。SOHO中國昨日一度急跌，今早回勇，半日收升13.82%，報3.13元。
領展（0823）因應新冠肺炎影響作出盈利預警，半日低開高收，收報67.75元，升0.67%。
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