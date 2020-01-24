隔夜美股先跌後升，港股在五窮月開局跌逾千點後，今早反彈。恒指今早高開141點或0.61%，報23755點，成交金額26億元；國指今早高開53點或0.57%，報9652點。

友邦（1299）今早小幅高開，升0.74%，報68.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市17點。匯控（0005）無升跌，報38.6元；騰訊（0700）升0.3%，報401.2元。

藍籌股中以萬洲（0288）表現最好，今早升3.51%，開報7.38元；恒隆地產（0101）表現最差，跌1.24%，報15.92元。

油價回穩，昨日大跌的三桶油，今早反彈。中石化（0386）升1.11%，報3.63元；中石油（0857）升1.18%，報2.58元；中海油（0883）升2.08%，報8.33元。

領展（0823）因應新冠肺炎影響作出盈利預警，開市報67元，跌0.46%。同樣發盈警的德昌電機（0179），今早開市報12.38元，跌2.67%。

珠江船務（0560）昨日宣布，收購六成新渡輪股權，作價2.328億元，開市報0.97元，無升跌。