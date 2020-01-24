【開市焦點】港股ADR跌30點 留意領展
文章日期：2020年5月5日 08:57
美股先跌後回升，港股ADR跌30點或0.13%，報23583點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.02%，折合報399.9元；匯控（0005）跌0.52%，折合報38.4元；建行（0939）跌0.64%，折合報6.02元。
美股期貨向上，三大指數升0.25%至0.38%。A股續休市，滬港通及深港通續暫停。
今日焦點股份可留意：
領展（0823）因應新冠肺炎影響作出盈利預警，預期因為今年3月底止年度物業估值下跌，在過去半年下跌272.1億元，加上因為設立支援商户的同舟計劃，涉資亦達3億元，因此估計今年3月底止年度由盈轉虧，但是預料派息維持穩定。
德昌電機（0179）發盈警，集團指，考慮到新冠肺炎疫情影響，同時預計目前市場狀況復甦緩慢等，會在截至2020年3月31日財政年度的業績中，作出合共8億美元（約62.4億港元）的商譽及其他無形資產減值。
珠江船務（0560）宣布，收購六成新渡輪股權，作價2.328億元，珠江船務現時主要經營和代理往返於珠三角、香港、澳門之間的航線，集團指，新渡輪主要在香港經營內港及離島渡輪航線，並擁有完善的操作，其業務可進一步補充現有業務並增強客運業務方面競爭力。
澳博（0880）今日公布業績。