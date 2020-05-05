中美因疫情引發貿易關稅憂慮再起，美國財長梅努欽表示總統特朗普正評估懲罰中國的選項，又指預期中國將履行第一階段貿易協議中的義務。紐約聯儲將從5月初開始購買合格ETF及公司債。油價連漲四天。道指低開0.6%後，最多曾跌362.53點或1.53%，收市轉升。

道瓊斯工業平均指數收市升26.07點，或升0.11%。標準普爾500指數收市升12.03點，或升0.42%。納斯達克綜合指數收市升105.77點，或升1.23%。

埃克森美孚升3.96%，報44.88美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而Caterpillar跌2.82%，報107.72元，是道指跌幅最大藍籌。

科技股方面，蘋果收市報293.16美元，升1.41%，谷歌母公司Alphabet收市報1322.9美元，升0.42%，亞馬遜收市報2315.99美元，升1.31%，Facebook收市報205.26美元，升1.48%。

德國DAX指數收市跌3.64%，報10466.8點；法國CAC 40指數收市跌4.24%，報4378.23點；英國富時100指數收市跌0.16%，報5753.78點。