港股長假後復市急挫，將假前個多星期的升幅一下子抹去，再陷入險境；明天內地A股復市，且看能否為港股帶來支持。雖然大跌市，仍有個別行業股份或主題展現出較強承接力。

恒指昨低開748點後反覆尋底，以近全日最低位收市，收報23,613點，跌1029點或4.18%；國指跌4.40%。大市成交1097億元，低於60天平均近一成，部分受到滬深港通休市影響（周三恢復交易），但也反映大跌後未能吸引資金入市低撈。

22800點成另一支持位

雖然恒指上周強勢重上50天線有戒心，也着要提防逆轉出現，但昨天甫一開市已跌穿20天線及兩萬四關口，來勢相當兇狠；目前險守23,500點低位支持，宜趁反彈減持，一旦再失守，將考驗另一重要支持22,800點。

據《明報》港股數據庫，升跌比率7比93，跌逾3%佔下跌股份七成；陽燭對陰燭為26比74，大市跌勢全面，沽壓相當大，但仍有部分獲買盤承接，以陽燭收市。大部分行業無差別捱沽，本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有八成跌幅超過3%，綜合企業、中資電力、內房及物管跌逾半成表現最差；其次中資金融跌近半成，本地零售服務、航運物流、軟件服務、能源及相關逾4%。

短線累升不小 青島啤待回吐吸

即市而言，恒指低開後再跌逾1%收市（收市相對開市），個別行業拋售力度更大，整體有四成開市後再跌逾2%收市；相比下，公路鐵路有七成半股份呈陽燭收市（收市價高於開市價），收市高於開市逾1.5%，而食物飲品、科技器材、教育、工業有約一半股份呈陽燭，有買盤支持。公路股越秀交通（1052）、科技股中芯（0981）、教育股宇華（6169）買盤動力較佳。

食品股以啤酒股最為積極，百威亞太（1876）、青島啤（0168）、華潤啤酒（0291）均逆市上升；百威、潤啤已先後升穿去年第四季延續下降軌，扭轉跌勢；青島啤上周升穿大型平台底，走勢更凌厲。不過，青島啤短線累積升幅不小，可待回吐吸納（詳看《技術取勝》）。

海螺水泥58元可小注

工業股中，重型機械或工程機械濰柴（2338）、中聯重科（1157）逆市上升，基建相關主題受關注。昨天提到中聯重科可於現水平小注，但當更強勢的水泥回落，趁機低撈後者更可取。海螺水泥（0914）剛公布首季業績，期內營業收入下跌24%，但未有大大打擊盈利能力，純利跌幅溫和，少於兩成。隨着受疫情影響而延誤的工程復工趕工，預計銷量可以逐步復蘇，有利業績及股價表現。走勢上，海螺水泥上周逼近61.55元新高，昨天跟隨大市向下，預計20天線有支持，可於約58元小注吸納，並可設低收50天線約55.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]