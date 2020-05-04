瑞銀發布了最新季度的「投資者情緒調查」，結果顯示縱然短期市場信心因新型冠狀病毒疫情而下挫，但富裕投資者及企業老闆長遠仍抱持樂觀態度，近半富裕投資者預期未來六個月將繼續持有同等數量的股票組合，並有37%受訪投資者計劃增持。

此外，有47%投資者未來六個月預期保持在股票市場的投資不變，23%投資者相信現在是購入股票的好時機，另外61%人則認為股價再下調5%至20%才是入市良機。當中，有51%亞洲投資者展望未來六個月區內股票市場將現「牛市」，比例高於全球各個受訪地區。

瑞銀在4月進行是次調查，訪問了14個市場共4,108位富裕投資者及企業老闆，當中70%受訪者表示對區內長遠經濟前景樂觀，與三個月前的問卷調查結果幾乎無異；而對短期前景樂觀的受訪者則由67%下跌至46%。

不過，對短期經濟樂觀的美國投資者比例跌幅最大，由68%下挫至30%，而歐洲（瑞士除外）跌幅則最小，僅由58%下降至50%。亞洲比例由71% 下跌至55%；拉丁美洲由60%下跌至49%，瑞士則由47%下跌至 28%。

整體而言，企業家亦對長遠前景態度正面，希望繼續投資發展自家公司，當中61%受訪老闆對業務樂觀，比上次問卷調查的73%為低。而計劃增聘及削減人手的企業家比例分別為27%及17%，比例差距以拉丁美洲為最大，相差22 個百分點；而瑞士則為最小，只相差2 個百分點。

不過，不約而同的是投資者與企業家均視新型冠狀病毒疫情為最大憂慮，比例分別為57%及60%。

其他報道

【經濟預測】信銀國際：今年中國經濟增長2.4% 本港次季難轉正

【香港經濟】陳茂波：冀盡快全推支援措施再研加碼需要

【提供協助】空中巴士可為航司改裝A330及A350客機成貨機

【中資插旗】珠江船務2.3億收購新渡輪六成股權

【香港數據】首季GDP跌8.9% 史上最大跌幅 出口短期仍受壓

【港股收市】港股「五窮月」開局瀉千點 跌幅逾一個月最大

【刺激措施】澳門擬搞酒店客半天主題免費遊吸客

【對外開放】匯豐收購在華壽險合資公司餘下50％股權

【出售遇阻】SOHO挫逾17% 傳黑石暫停私有化

【本港經濟】陳茂波就首季本地生產總值預估數字會見傳媒

【虛擬保險】眾安人壽：短期內推人壽危疾產品

【維護權益】香港總商會：任命梁兆基為總裁

【再度回應】KLOOK：約一至兩成員工需休假或裁減 無上市時間表