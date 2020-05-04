財經事務及庫務局局長自四月換馬後，新任局長許正宇首次發表網誌，表示財庫局在經濟經濟復甦中作好準備，並有三個角色，包括保持金融市場穩定、推動金融市場發展，以及創造更便利的營商環境。

他指出，金融和資產巿場的穩定，無疑是對實體經濟活動的強力支持。本港的匯率穩定，銀行流動性充足，亦有機制監察巿場變化，確保金融巿場正常有序地運作，會繼續和各監管機構竭力鞏固這些基礎，著力吸引投資，穩定各行業的資金流，從而促進和保障就業。

他又指出，推動金融市場發展需要發揮香港的核心競爭力，認為至少可從四方面加倍努力。當中，他認為香港極之適合發展為資產及風險管理中心，特別是對家族辦公室而言，希望可吸引它們利用香港這個平台去發展資產管理業務。

其次是深度推展香港的連通性，未來粵港澳大灣區發展和人民幣國際化將會是兩大範疇，讓本港的金融服務進一步發展。

第三方面是金融科技，香港的金融體系和專業服務一直有口皆碑，接下來要進一步去延伸，無論是在監管層面、企業對企業、企業對顧客方面，都可以結合科技讓金融服務能夠進一步提升，為市民帶來更貼身方便的服務。

最後就是發展成為綠色金融樞紐，觀乎環球發展趨勢，在擴展至更大層面的ESG（即環境、社會和管治）方面，是有進一步提升的空間。

他又表示，財庫局要創造更便利的營商環境，無論是更廣泛應用科技、更具競爭的稅務安排，甚或是程序上拆牆鬆綁，都是財庫局和其下部門，包括公司註冊處、稅務局、差餉物業估價署和破產管理署等值得思考的。