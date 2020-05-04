工業股德昌電機（0179）發盈警，集團指，考慮到新冠肺炎疫情影響，同時預計目前市場狀況復甦緩慢等，會在截至2020年3月31日財政年度的業績中，作出合共8億美元（約62.4億港元）的商譽及其他無形資產減值。德昌電機指，減值支出是一項非現金項目，並不會對現金流量、營運、流動資金及債務契約合規造成影響。德昌電機又指，疫情蔓延將對營業額帶來顯著影響，尤其反映在截至2021年3月31日止年度的上半年

德昌電機所計劃的減值支出中，包括商譽減值估計約7.6億美元及其他無形資產減值估計約4000萬美元。德昌電機將於5月13日公布截至2020年3月31日止的全年業績。

德昌電機表示，考慮到情況仍然不明朗，管理層相信短期內高失業率將對可動用收入帶來不利影響，預期消費疲弱比新型冠狀病毒疫情引起之社會及經濟封鎖更為持久，儘管需求增長預期於中至長期將會恢復，全球疫情蔓延對汽車業務造成即時影響，引致增長基礎需要重置，並且未來現金流量在逐漸改善前會下跌。

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