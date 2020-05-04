全球經濟備受疫情衝擊，中信銀行（國際）首席經濟師廖群表示，中國疫情自3月開始已陸續改善，並已開始進入經濟復甦階段，預計第二季中國國內生產總值（GDP）將會反彈，並持續至下半年，今年全年將增長2.4%，認為政府今年將會加強推動財政措施與貨幣政策，包括全面降準、下調銀行貸存利率、定向減稅及加速投資新基建等，以支持經濟增長。

不過，由於疫情問題導致中美關係緊張，再次增加中美貿易關稅協議的不確定性，有關預測未有納入中美因素。他認為，若果美國以加徵關稅制裁中國，甚至是推翻兩國首階段的協議內容，定必會打擊到中國的出口貿易，拖慢經濟復甦速度，不排除會令中國全年經濟錄得負增長，而中國若作出反擊下美國經濟亦將受影響，香港作為全球性的經濟體亦難以明哲保身，然而這仍需取決於美國是否真正落實大幅加稅，還是僅僅為象徵式制裁加稅。

他又指出，中國政府將加強推動經濟刺激措施，預計今年下半年將再全面降準兩至三次，每次或降50個基點；同時將再下調銀行貸存利率一至兩次，每次或降50個基點，不過由於中國難以達到全年增長5.8%的經濟增長目標，他認為，中央或會在未來兩會上宣布設定新的增長目標，估計大約為3%。

香港方面，他表示，香港經濟在去年社會事件後，再面對疫情打撃是雪上加霜，不過本港疫情似乎受控，部分防疫措施亦有輕微放寬，但由於部分發展中國家仍然持續蔓延，有關措施未必會，第二季香港GDP較難由負增長轉為正值，預計或將收縮4.5%，全年則收縮2.8%，未來的復甦速度仍然要視乎抗疫措施執行的長短。

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