本地與金融有關的官方機構眾多，粗略數數便有金管局、金發局、財庫局、財匯局，雖然名稱相近，又金又財，不過職能就大相徑庭。而今晨的財務委員會會議上，石禮謙議員便疑似將負責推廣本地金融市場的金發局，當作了監管財報的財匯局。不知是金發局主席李律仁與財匯局主席黃天祐長相太相似，還是晨會時間太早？

按會議流程，今早匯報順序為金發局在先，財匯局收尾。地產及建造界石禮謙當時為第二名向金發局主席李律仁發問的議員，不過卻開口問FRC（財匯局的英文簡稱）是否由董事會監管，又問外國制度未必適合香港，FRC對財務報告的監管方式是否會進行檢討。

雖然事宜與毫無監管權力的金發局風馬牛不相及，FSDC（金發局的英文簡稱）也不是FRC，但李律仁小小錯愕後，依然「畀足面」，將石議員所問的財匯局替換成金發局，以「答非所問」拆局大法，對金發局的監管架構作了一番詳解。他又指金發局在監管的立場是「pro-market」，成功捱過5分鐘作答時間。

不過石禮謙未有放棄，再度「追擊」金發局的監管立場，又提到近期匯控取消派息是不誠信，問其是否有進行調查，最後更加當場申報自己有9000股匯控（以今日收市價計，約市值34.7萬元）。不過事實上，被誤解的金發局的市場功用更似是「香港財金PR」，對上市公司派息與否實在無追究的權利，李律仁對此也只好笑笑口，表示「答唔到」。

其實若非張冠李戴，石禮謙所提問題頗為仔細。如他引述財匯局會議文件，其中顯示，未來對核數師的監管將情理兼備，過度監管（over-regulation）及監管不足（under-regulation）均要避免。石便質疑，究竟「over」、「under」如何分辨。不過千算萬算，發問對象錯變成李律仁，恐怕在核數師監管上，金發局實在未能「越俎代庖」。