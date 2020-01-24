【香港數據】首季GDP跌8.9% 史上最大跌幅 出口短期受壓
文章日期：2020年5月4日 16:43
政府統計處公布，第一季GDP按年跌8.9%，是自1974年第一季統計期有紀錄以來的最大跌幅。按年跌幅亦差過市場預期的下跌6.5%，按月比較跌5.3%，亦差過市場預期的跌1.7%。
政府指，GDP下跌主要是由於受2019冠狀病毒病疫情全球大流行影響，內部及對外需求均持續疲弱。
其中，私人消費開支在2020年第一季與上年同期比較實質下跌10.2%，較2019年第四季2.9%的跌幅加劇。
政府消費開支方面，與上年同期比較實質上升8.3%，而去年第四季為升6.1%。
固定資本形成總額，按年實質下跌13.9%，去年第四季跌16.8%。
進出口方面，貨品出口總額跌9.7%，去年第四季跌2.5%；進口跌10.9%，去年第四季跌7%。
服務輸出方面，下跌37.8%，去年第四季跌4.2%。服務輸入跌25.4%，去年第四季跌5.2%。
經季調後首季GDP較去年第四季實質下跌5.3%。
展望未來，政府發言人表示，隨着疫情全球大流行導致環球經濟活動嚴重萎縮，香港的出口短期內仍將顯著受壓。此外，美國與內地經貿關係的發展、地緣政治緊張局勢及環球金融市場波動，亦須繼續關注。本地方面，倘若疫情的威脅持續，經濟活動短期內料會仍然欠佳。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括防疫抗疫基金下的兩輪措施和二零二零至二一年度《財政預算案》的大規模逆周期措施，應能為香港經濟及勞工市場帶來一些緩衝作用。
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