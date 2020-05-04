市場憂慮中美關係再度惡化，港股踏入「五窮月」即瀉逾千點收市。港股全日低開低收，開市已失守2萬4大關，日中最多跌過1058點，低見23584點，收市跌1029點或4.18%，報23613點，跌幅逾一個月以來最大，成交金額1096億元，較上日增加27.42%；國指跌441點或4.4%，報9599點。

友邦（1299）領跌，全日挫5.63%，收報67.9元，拖低恒指141點；其次為騰訊（0700），收市跌4.08%，收報400元。匯控（0005）跌4.1%，收報38.6元。

藍籌股全線挫，其中中信（0267）跌9.42%，收報7.31元，是表現最曳藍籌。中銀香港（2388）埋單跌2.1%，收報23.35元，已是今日升幅最大的藍籌。

三桶油午後繼續捱沽。中海油（0883）跌7.17%，收報8.16元；中石油（0857）跌8.6%，收報2.55元；中石化（0386）跌8.42%，收報3.59元。F三星原油期貨ETF（3175）將於未來5日內進一步轉倉，午後升幅收窄，收報1.8元，升1.7%。

外電引述消息指，Blackstone(黑石集團)投資SOHO中國（0410）的磋商陷入停滯，SOHO中國一度插水28.38%，報2.65元，收報2.75元，跌25.68%。

為刺激旅遊業，澳門擬為入住酒店的旅客免費提供不同主題的本地半天遊服務，惟濠賭股表現仍弱，金沙中國（1928）跌4.7%，收報30.4元；銀娛（0027）跌3.47%，收報48.7元。

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