中國今年初起，開放外資在華全資擁有壽險公司。匯豐宣布，將向其中方合資夥伴國民信託，收購其在華合資壽險公司匯豐人壽餘下的50%股權。交易完成後，匯豐人壽將成為其在內地的全資控股子公司，該交易尚待包括中國銀保監等相關監管機構核准。

匯控（0005）行政總裁祁耀年表示，交易將有助於實現該行加快亞洲業務發展的目標，尤其是在富有活力、高速發展的粵港澳大灣區全面鋪開業務。此外，其也將進一步提升該行的財富管理服務能力，為集團業務策略的另一重點提供動力。匯豐亞太區行政總裁王冬勝表示，中國市場不僅是該行強大的亞洲業務的重要組成部分，也是環球網路服務客戶的重要一環，希望通過此交易加大投入並進一步深耕內地市場。

匯豐保險環球行政總裁張博思表示，中國內地有望在未來成為全球最大的保險市場，增持壽險合資公司股份體現持續投資內地市場的堅定承諾。由匯豐全資擁有匯豐人壽，將顯著提高在內地的業務規模，並有助於我們進一步拓展產品範圍，以滿足內地客戶快速增長的保障、健康以及財富管理需求。

匯豐人壽由匯豐及國民信託於2009年合資組建，股東雙方各持50%股權。截至2019年12月，公司註冊資本為10.25億元人民幣。公司總部設於上海，同時在內地9個主要城市開展業務，包括上海、北京、天津、杭州，廣州、佛山、東莞、珠海及深圳。匯豐人壽為客戶提供包括年金、終身壽險、重疾、投連產品在內全面的保險產品方案。

記者：歐陽偉昉

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