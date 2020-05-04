眾安人壽宣布，今日獲保監局發出虛擬保險牌照。該行為眾安在線（6060）子公司眾安國際，與香港富邦人壽合資企業，將以ZA Insure為商業名稱。眾安人壽表示，將於短期内正式推出服務，推出人壽及危疾等產品。

眾安人壽表示，該行不設中介人及實體店鋪，透過24/7網上平台提供涵蓋報價、核保和索償等服務。首席精算師蔡國榮表示，在科技的推動下，期待能以用戶可承受的產品價格及更高效的投保方式，提升保險產品的市場滲透率。該行將應用自主研發的 eKYC (電子化認識你的客戶)技術，縮短用戶獲取保障所需的時間。另外，將採用多項安全、風險控制及反欺詐技術，以確保用戶資訊安全。

眾安國際總裁兼眾安人壽行政總裁許煒表示，眾安人壽是眾安國際繼眾安虛擬銀行在本地市場開展的另一業務領域。該行留意到目前市場仍有不少難題有待解決，例如部分用戶因財富水平而未能受惠於保險產品，或用戶在尋求保障時，希望獲取更個人化的產品。

香港富邦人壽行政總裁兼眾安人壽董事周資為表示，香港富邦人壽銳意透過創新科技，提升在網絡分銷、用戶體驗和營運效率方面的能力。

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