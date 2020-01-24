早前有消息人士表示，KLOOK近月除解僱部分員工之外，其餘大部分員工要「停薪留職」，只有少數員工繼續上班。KLOOK發言人今午再回應，新冠肺炎影響下，現時人們暫停外出旅遊，為此正加強內部措施並尋找方法減少員工變動，包括全球辦公室實施部份員工需暫時休假及裁減員工，兩者比例合共佔全球總員工人數的10%至20%，大部份員工仍在正常工作。截至2020年3月，KLOOK全球有超過2000名員工。

KLOOK發言人稱，三位聯合創辦人到疫情結束前都不會領取薪金，而管理團隊亦有自願減薪。我們將會在全球辦公室實施短期性減少工作日的措施。

發言人強調，這些都是需要做但艱難的決定，使公司能保持良好的狀態度過這次考驗，並在時機到來時有能力迎來行業復甦。對於KLOOK將會延遲上市的消息，發言人指，現時沒有任何上市時間表，亦並非如外界傳言將在東京奧運後上市。

發言人指，需要暫時休假的員工仍然受酬，並繼續得到員工醫療保障，以及員工支援計劃等。

其他報道

【虛擬保險】保監局批出第四個虛擬保險牌照予眾安

【康宏風暴】被控串謀詐騙及虛假陳述 曹貴子不認罪明日再審

【跌幅擴大】恒指午後跌幅擴大至逾千點 中石油跌幅最大

【有片：埋身擊】好淡分水嶺

【公司業績】燕京啤酒首季盈轉虧 蝕2.5億人幣

【遴選CEO】財匯局8月出核數師紀律新規 CEO面試已完成

【有片：選股王】疫情拖累料次季急趕工 海螺水泥可吼低吸

【利率走勢】匯豐：最優惠利率維持5厘

【外匯基金】余偉文：4月投資收益300億元至400億元

【港股午市】港股急瀉947點 友邦領跌 藍籌股全軍覆沒

【首份報告】金發局今年度預算3400萬 許正宇離任正聘新總監

【拆息走勢】港元一個月HIBOR連跌七日 創一個月低位

【本土口罩】屈臣氏設自家口罩生產線 首批口罩5月中發售