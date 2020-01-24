【再度回應】KLOOK：約一至兩成員工需休假或裁減 無上市時間表
文章日期：2020年5月4日 15:04
早前有消息人士表示，KLOOK近月除解僱部分員工之外，其餘大部分員工要「停薪留職」，只有少數員工繼續上班。KLOOK發言人今午再回應，新冠肺炎影響下，現時人們暫停外出旅遊，為此正加強內部措施並尋找方法減少員工變動，包括全球辦公室實施部份員工需暫時休假及裁減員工，兩者比例合共佔全球總員工人數的10%至20%，大部份員工仍在正常工作。截至2020年3月，KLOOK全球有超過2000名員工。
KLOOK發言人稱，三位聯合創辦人到疫情結束前都不會領取薪金，而管理團隊亦有自願減薪。我們將會在全球辦公室實施短期性減少工作日的措施。
發言人強調，這些都是需要做但艱難的決定，使公司能保持良好的狀態度過這次考驗，並在時機到來時有能力迎來行業復甦。對於KLOOK將會延遲上市的消息，發言人指，現時沒有任何上市時間表，亦並非如外界傳言將在東京奧運後上市。
發言人指，需要暫時休假的員工仍然受酬，並繼續得到員工醫療保障，以及員工支援計劃等。
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