康宏環球（1019）前執行董事曹貴子及兩名前兩高層，被控串謀詐騙及作出虛假陳述罪一案，今日於區院開審，三名被告均否認控罪，惟因控辯雙方仍未同意事實陳述，案件押後明日再審。其中控罪指出，曹貴子透過隱瞞自己在關連公司的權益，在收購交易中獲利逾5700萬元。

第一項控罪指出，曹貴子、時任康宏首席財務總監陳麗兒及執行董事陳凱毅，於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙聯交所、康宏、相關董事局及股東、以及潛在投資者，在康宏旗下子公司康宏財務斥逾8,900萬元收購信盈國際時，隱瞞或沒有披露曹貴子實際持信盈55%股份，違反《上市規則》就關連交易的規定；曹貴子於交易中實際取得5,706.2萬元。

第二項控罪則指，三名被告意圖就康宏環球的事務欺瞞該公司的成員，其中包括在2016年年報中陳述「除財務報表附註關連方交易標題下的交易之外，康宏集團於2016年內與關連方並無其他重大交易」在內，而他們知悉該年報中有要項陳述上是誤導、虛假或欺騙的。

控方在開案陳詞中指出，曹貴子在2017年3月被委任為康宏的執行董事前，表面角色是康宏及康宏財務合約顧問，但實際上一直是實質或影子董事。控方舉出事例，指曹貴子可以影響康宏實際營運，包括可控制康宏的高層聘任、升遷及薪酬等，早在2013年於康健國際（3886）的辦公室主持早餐會，及自2016起於康宏辦公室主持會議，陳麗兒和陳凱毅等人亦會定期向曹報告及討論集團的營運及投資計劃，讓曹決定及給予指示。

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