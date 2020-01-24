財匯局今日於財委會上匯報去年年度工作，其去年年度9個月內獲得四大機構撥款3399萬元，開支為3075萬元。此外港府撥出的4億種子基金，餘額3.58億元。

制度方面，財匯局去年大型改革屬從香港會計師公會（HKICPA）手中接過核數師監管權，正式成為核數師監管機構，對去年10月1日後的上市公司核數項目進行監管。根據匯報內容，財匯局今年將會對40個上市公司或集體投資計劃的核數項目進行查察。至於未來對核數師的紀律處分程序如何制定，則預計於今年8月完成紀律手冊工作。

另一方面，去年財匯局與內地財務部簽訂備忘錄，可取得上市公司於內地審計底稿。匯報內容顯示，當局已就11個個案向內地提出協助請求，財務匯報局署理行政總裁王蕙湄表示，協助請求於今年2、3月提出，現時已取得部分底稿，但因新冠肺炎疫情，部分申請合作受到阻礙或延遲，總體而言進展順利。

財匯局遴選新行政總裁方面，王蕙湄表示，現時選拔及面試均已完成，但因為被選出人選需要特首任命，現正進行委任前的核實、來港上任的行政安排等工作。

記者：馬迪帆

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