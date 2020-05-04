港股長假後復市急挫，恒指低開748點反覆尋底，以近半日最低收市，收報23,696點，跌947點或3.84%；國指跌4.25%。大市半日成交634億元。

恒指再次低收20天線兩萬四關口，倘若未能收復，下望23,500點低位及較重要支持約22,800點。

大市跌勢全面，騰訊（0700）、阿里（9988）、友邦（1299）、平保（2318）、中移動（0941）等重磅股跌3%、4%。內房、內險中資券商、石油礦石等沽壓明顯。科技、食品及防守性行業公用、電訊、公路等相對硬淨；中芯（0981）逆市升2%，啤酒股逆市做好，青啤（0168）升4%。

此外，重型機械或工程機械逆市呈強勢，濰柴（2338）、中聯重科（1157）逆市上升，市場對於基建相關主題仍抱信心。水泥股海螺（0914）剛公布首季業績，銷量下跌近兩成，但產品均價及每噸毛利都上升，營運相當理想。隨着工程因疫情延誤出現趕工，預計第二季銷量可以復蘇，支持股價表現。

走勢上，海螺今早隨大市回落，預計20天線有支持，可於約58元吸納，倘低收50天線約55.5元先後離場。

劉思明

明報資深評論員