新冠肺炎疫情持續於全球蔓延，美國總統特朗普揚言要追究疫情責任，威脅會對中國加徵關稅，市場憂中美再度交惡，拖累港股表現。恒指今早裂口低開748點，隨後跌幅一度擴大，最多跌過965點，低見23678點，收市報23696點，跌947點或3.84%，成交金額634億元；國指跌426點或4.25%，報9613點。

大市逾1400隻股份下跌，友邦（1299）成跌市火車頭，半日跌4.59%，收報68.65元，大幅拖低恒指115點；其次為騰訊（0700），該股死守400元大關，半日跌3.55%，收報402.2元。匯控（0005）跌3.6%，收報38.8元。

藍籌股全軍覆沒，石油股無運行，中石油（0857）半日挫9.32%，收報2.53元，是跌幅最大的藍籌。其餘油股亦捱沽，中海油（0883）跌7.05%，收報8.17元；中石化（0386）跌8.67%，收報3.58元。F三星原油期貨ETF（3175）公告，將於未來5日內進一步轉倉，半日收報1.83元，升3.39%。中銀香港（2388）半日跌1.47%，收報23.5元，已屬表現最好藍籌。

受疫情影響，蘋果將旗艦iPhone的量產時間延遲約1個月，手機設備股疲軟，瑞聲（2018）跌5.01%，收報36.05元；舜宇（2382）跌4.63%，收報105元。

市場憂中美關係惡化，貿易股受挫，萬洲（0288）跌4.01%，收報7.18元；申洲國際（2313）跌4.26%，收報86.5元。

股神巴菲特睇淡航空股，本地相關股份沽壓沉重。國航（0753）收報5.21元，跌6.46%；南航（1055）收報3.62元，跌6.46%；東航（0670）收報3.06元，跌5.26%；國泰（0293）收報9.01元，跌1.96%。

澳門4月份博彩毛收入按年暴跌97%，濠賭股陷頹勢。金沙中國（1928）跌4.7%，收報30.4元；銀娛（0027）跌3.77%，收報48.55元；新濠國際（0200）收報13.8元，跌5.48%；美高梅中國（2282）收報9.1元，跌6.19%；澳博控股（0880）收報7.44元，跌3.13%；永利澳門（1128）收報12.88元，跌5.29%。

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