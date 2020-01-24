外匯基金第一季錄得861億元虧損，金管局總裁余偉文表示，上季主要金融市場錄得雙位數跌幅，美元亦升至高位。雖然疫情尚未結束，但股票市場大幅反彈，4月已錄得300至400億元收益，抵銷部分損失。余偉文指，今年外匯基金表現有很大的不確定性，例如疫情持續時間，對經濟和企業的影響，很難預料外匯基金最終會否有虧損。

首季負資產個案上升，余偉文表示，大部份個案是與銀行職員按揭貸款相關，不過職員貸款有穩定收入，另外是高成數按揭貸款客戶，余偉文指，高成數按揭是希望給予買家另一個選擇，這部份客戶多數是首置客，收入要求高，敍造按揭的時候，已要求買家想清楚是否有力供款，當局會持續觀察負資產情况。

立法會議員要求，經轉數快系統，派發政府的每人一萬元現金津貼，金管局高級助理總裁劉應彬指，由於轉數快系統的識別時以手機號碼和電郵作辨認，需要收款人先在銀行作登記，未能應用轉數快派錢。

記者：歐陽偉昉

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