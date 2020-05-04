金發局今日於財委會上匯報去年年度工作，亦是金發局首個作為公司運營的年度。金發局主席李律仁指出，全年共發表6份報告及其他文件，全年參與21項大型活動，舉行35次午餐會及會議。金發局今年開支預算則為3430萬元，其中行政費用預算佔七成，為2560萬元，市場推廣預算佔17%，為610萬元。

去年6月金發局委任許正宇為行政總監，但許上任未足一年，便將走馬接任財庫局局長。對此李律仁表示，已「快馬加鞭」招聘新行政總監，不足一周內已經發布招聘廣告，現時因應疫情採用電子招聘服務。不過有議員問到明年預算中是否包含招聘新總監的開支，李律仁則未有回應。

李律仁表示，去年部分大型活動未能參加，因此全年有一定盈餘。有議員質疑今年金發局推廣及研究方面預算是否足夠，對此李律仁解釋，行政費用的三分之一實際上是用以提供研究工作資源，16名員工中亦有近一半為從事研究。李表示，可以預見到未來市場推廣將會花費更大，但希望小心度量開支，若到今年6月宣傳工作已經合理，下半年將會與政府商量，是否能再撥出開支。

記者：馬迪帆

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