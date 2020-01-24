美國總統特朗普上周五再威脅對中國加徵貿易關稅，亦有報道指特朗普正考慮阻止一個政府退休基金投資於被視為構成國家安全風險的中國股票，美股上周五急挫2.6%至3.3%，港股ADR急跌1025點或4.34%。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌5.1%，折合報395.74元；匯控（0005）跌2.62%，折合報39.19元；建行（0939）跌5.37%，折合報5.98元。

內地今明兩日繼續為假期，南北向互聯互通均休市。

今日焦點股份可留意：

本周續有業績公布，明日有澳博（0880）；周四有港交所（0388）。

香港今天將公佈一季度GDP，料按年萎縮6.4%。五一黃金周，本港示威重燃。留意本地地產、零售股。

澳門4月份博彩毛收入按年暴跌97%，至7.54億澳門元，創有紀錄以來最大跌幅。美高梅中國（2282）經調整物業EBITDAR轉為虧損2199萬美元（約為1.72億港元），去年同期則賺1.93億美元。留意濠賭股。

疫情方面，意大利周日公報的新增確診和死亡病例均創3月10日以來最低，將從周一開始放鬆限制措施；英國、西班牙、德國和法國新增死亡均創逾一個月新低。留意貿易相關股。

股神沽清手持的美國四大航空公司股份。留意航空股表現。

利技股方面，蘋果收入雖然上升，但是十多年來首次未發布業績預測；而亞馬遜警告第二財季可能虧損。留意科技股。

中國證監會放寬已境外上市紅籌企業申請境內上市的市值要求，留意中資股表現。

F三星原油期貨ETF（3175）再次轉倉，公告顯示將於未來5日內進一步轉倉，部署三分一倉位為9月合約、三分一為10月合約、三分一為12月合約。

慧聰集團（2280）擬按每股1.2元價格配售2億新股，佔集團已發行股本約17.85%及擴大後已發行股本15.14%，籌集最高淨額將約2.39億元。若按上個交易日（4月30日）的收市價每股1.32元計，配售股份折讓約9.09%。

富力地產（2777）今年首季歸屬母公司股東利潤錄得6657萬元人民幣，按年跌83.5%。